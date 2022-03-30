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В России заявили о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя в Запорожье

Фото: Эвакуационный автобус (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские войска объявили об открытии гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя на 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"ВС РФ с 10:00 31 марта объявляют «режим тишины» и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", – говорится в заявлении.

Начальник российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев предложил провести эвакуацию с участием представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев и Красного Креста. Оккупанты требуют от Украины объявить "режим тишины" в ответ и письменно оповестить о таком решении РФ и представителей обеих организаций до 06:00.

К слову, российские оккупанты обстреляли Марьинку запрещенными фосфорными снарядами.

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