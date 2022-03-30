У Росії заявили про "режим тиші" для евакуації з Маріуполя в Запоріжжя

Російські війська оголосили про відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя на 31 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
"ЗС РФ з 10:00 31 березня оголошують "режим тишини" та відкривають додатковий гуманітарний коридор для евакуації мирних мешканців та іноземних громадян із Маріуполя в Запоріжжя (з проміжним пунктом у Бердянську)", – йдеться в заяві.
Начальник російського Національного центру управління обороною Михайло Мізінцев запропонував провести евакуацію за участі представників Управління Верховного комісара ООН із прав біженців і Червоного Хреста. Окупанти вимагають від України оголосити "режим тиші" у відповідь та письмово сповістити про таке рішення РФ і представників обох організацій до 06:00.
До слова, російські окупанти обстріляли Мар'їнку забороненими фосфорними снарядами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.