У Росії заявили про перетворення Чорного моря в зону небезпечного протистояння

У Росії заявили, що Чорне море перетворюється на зону небезпечного військового протистояння. Росіяни вважають, що навчання НАТО позначаються на ситуації з безпекою в цьому регіоні.

Про це заявив директор Четвертого Європейського департаменту російського МЗС Юрій Пилипсон, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю " РИА Новости ".

За його словами, Росія продовжить вживати заходів щодо забезпечення національної безпеки за допомогою і дипломатичних, і "інших" інструментів.

"Цілком очевидно, що подібного роду "тренування" провокують, а не попереджають конфліктні ситуації... Ми неодноразово попереджали, що нагнітання військово-політичної напруженості безпосередньо біля наших рубежів несе в собі конфронтаційний заряд", - заявив Пилипсон.