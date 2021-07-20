Россия стремится превратить Черное море в свое внутреннее озеро, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия планирует превратить Черное море в свое "внутреннее озеро". Киев имеет конкретные идеи, чтобы это предотвратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Кулебы .

По его словам, безопасность Черного моря является очень важной темой.

"Если страны Черного моря (и члены НАТО, и Украина, Грузия, и можно найти даже место для Молдовы в этом механизме) не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро и начнет полностью властвовать", - убежден глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что у Украины "есть конкретные идеи в этом вопросе" и они сейчас проговариваются с международными партнерами.