В России заявили о победе в споре с Украиной о вагонах

В Российской Федерации заявили о победе по многолетнему спору с Украиной о поставках украинской железнодорожной техники несмотря на то, что Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Минэкономразвития, официально представляющее Россию в ВТО, считает решение апелляционного органа - это победа России, поскольку по существу ей не придется ничего менять на своем рынке.

Напомним, Украина выиграла у России апелляцию во ВТО по делу о запрете экспорта вагонов. Апелляционный орган ВТО отклонил все требования России. В то же время апелляционные требования Украины за исключением одного были удовлетворены.

Официальное решение Апелляционного органа ВТО уже доступно на сайте организации.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2018 года Российская Федерация выиграла спор по делу о поставке вагонов в ВТО. Украина пыталась доказать, что с 2013 года Россия ограничивает поставки из Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. Также подчеркивалось, что действия Москвы были необоснованными.

В итоге Всемирная торговая организация приняла решение в пользу России, в частности эксперты признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции. В августе того же года Украина обжаловала решение ВТО.