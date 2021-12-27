UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В России заявили, что планов нападать на Украину "не было и нет"

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва "не планирует и не планировала" новое нападение на Украину. В то же время она обвинила страны НАТО в якобы активном военном освоении украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому вполне очевидна вся фейковая история (о готовящемся нападении - ред.)", - сказала Матвиенко.

Глава Совета Федерации подчеркнула, что НАТО продолжает двигаться к границам России и уже приблизилось вплотную.

"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но на самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая длинная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезное беспокойство", - пояснила она.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия действительно разместила у Украины много своих войск, но сегодня риска неизбежного вторжения нет.

В то же время в США считают, что Россия пытается создать повод для нападения на Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаСовет федерации