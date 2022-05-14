В России заявили, что не планируют капитулировать в войне с Украиной

Российская Федерация не намерена капитулировать в войне против Украины. Планирует "выполнить все поставленные задачи".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC .

"Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет. Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, санкции против России не остановят войну. Европе нужно немедленно прекратить покупать у страны-оккупанта энергоносители.

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