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В Росії заявили, що не планують капітулювати у війні з Україною

Фото: Анатолій Антонов, посол Росії в США (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація не має наміру капітулювати у війні проти України. Планує "виконати усі поставлені завдання".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

"Ми твердо і ясно говоримо і однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде. Ми твердо впевнені, що всі завдання, які поставив верховний головнокомандувач перед нашими збройними силами вони будуть повністю виконані", - заявив посол Росії в США Анатолій Антонов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, санкції проти Росії - не зупинять війну. Європі потрібно негайно припинити купляти у країни-окупанта енергоносії.

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