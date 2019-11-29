В России заявили о переносе газовых переговоров с Украиной и ЕС

Технические переговоры по газу в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Евросоюзом перенесли на следующую неделю. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что следующий раунд переговоров пройдет уже в декабре, точнее, на следующей неделе. Также сообщается, что запланированные на 29 ноября консультации должны были предшествовать встрече по газу на уровне министерств.

Напомним, накануне Украина и Россия провели двусторонние газовые переговоры. В консультациях принимали участие министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", а также министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Отметим, на этой неделе премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из Российской Федерации.

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - заявил премьер.