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В России заявили об отсутствии препятствий для нормандской встречи глав МИД

Автор: Анастасия Рокитна

В России говорят, что для нормандской встречи министров иностранных дел нет препятствий. В июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление.

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

"Нет никаких проблем в организации встречи министров формата", - сказал Козак.

По его словам, в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление.

"И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций ТКГ о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили", - сказал он.

Напомним, у Путина подтвердили планы по нормандской встрече на уровне МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что на прошлой встрече нормандских советников представители Германии и Франции на прямой вопрос не смогли ответить, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

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