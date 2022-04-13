В России заявили об обстреле Украиной погранпоста в Курской области

В России заявили, что в Курской области 13 апреля атаковали пограничный пост. Обстрел якобы осуществлялся со стороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.
По его словам, погранпост в Кореневском районе атаковали около 14:00. Неизвестные якобы применили стрелковое оружие.
Старовойтов заявил, что ответным огнем российские пограничники "подавили огневую точку". Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Харьковской области украинские защитники сили два российских самолета, которые атаковали населенные пункты.
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