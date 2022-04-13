У Росії заявили про обстріл Україною прикордонного поста в Курській області

У Росії заявили, що в Курській області 13 квітня атакували прикордонний пост. Обстріл нібито здійснювався з боку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта.
За його словами, погранпост у Кореневському районі атакували близько 14:00. Невідомі нібито застосували стрілецьку зброю.
Старовойтов заявив, що вогнем у відповідь російські прикордонники "придушили вогневу точку". Жертв і постраждалих немає.
Нагадавши, у Харківській області українські захисники сили два російські літаки, які атакували населені пункти.
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