В России заявили, что новое вторжение в Украину не в интересах Москвы

Посол России в США Анатолий Антонов исключил возможность новой российской интервенции в Украину. По его словам, новое вторжение не соответствует интересам Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского посла .

"Россия не собирается ни на кого нападать. Нам это не нужно, нам это невыгодно. Это не отвечает нашим интересам", - заявил Антонов.

Кроме того, он прокомментировал направленные в США и НАТО так называемые "гарантии безопасности", а также ответ Запада на предложения РФ.

"В Америке пытаются свести все имеющиеся сегодня проблемы к Украине... Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел...", - сказал посол.