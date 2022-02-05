В России заявили, что новое вторжение в Украину не в интересах Москвы
Посол России в США Анатолий Антонов исключил возможность новой российской интервенции в Украину. По его словам, новое вторжение не соответствует интересам Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского посла.
"Россия не собирается ни на кого нападать. Нам это не нужно, нам это невыгодно. Это не отвечает нашим интересам", - заявил Антонов.
Кроме того, он прокомментировал направленные в США и НАТО так называемые "гарантии безопасности", а также ответ Запада на предложения РФ.
"В Америке пытаются свести все имеющиеся сегодня проблемы к Украине... Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел...", - сказал посол.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя возможность российского вторжения в Украину, заявил, что жителям приграничных областей не нужно волноваться.
В то же время в США рассказали о планах России сфабриковать повод для вторжения в Украину. Для этого россияне готовили постановочное видео.