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В России заявили, что новое вторжение в Украину не в интересах Москвы

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 05 февраля 2022 20:39
В России заявили, что новое вторжение в Украину не в интересах Москвы Фото: Анатолий Антонов, посол России в США (flickr.com/us-mission)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посол России в США Анатолий Антонов исключил возможность новой российской интервенции в Украину. По его словам, новое вторжение не соответствует интересам Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского посла.

"Россия не собирается ни на кого нападать. Нам это не нужно, нам это невыгодно. Это не отвечает нашим интересам", - заявил Антонов.

Кроме того, он прокомментировал направленные в США и НАТО так называемые "гарантии безопасности", а также ответ Запада на предложения РФ.

"В Америке пытаются свести все имеющиеся сегодня проблемы к Украине... Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел...", - сказал посол.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя возможность российского вторжения в Украину, заявил, что жителям приграничных областей не нужно волноваться.

В то же время в США рассказали о планах России сфабриковать повод для вторжения в Украину. Для этого россияне готовили постановочное видео.

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