У Росії заявили, що нове вторгнення в Україну не в інтересах Москви

Посол Росії в США Анатолій Антонов виключив можливість нової російської інтервенції в Україну. За його словами, нове вторгнення не відповідає інтересам Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського посла .

"Росія не збирається ні на кого нападати. Нам це не потрібно, нам це невигідно. Це не відповідає нашим інтересам", - заявив Антонов.

Крім того, він прокоментував спрямовані в США і НАТО так звані "гарантії безпеки", а також відповідь Заходу на пропозиції РФ.

"В Америці намагаються звести всі наявні сьогодні проблеми до України... Я вважаю, що це абсолютно неправильно, це спроба загасати справжній стан справ...",- сказав посол.