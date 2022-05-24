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В России заявили, что "не гонятся" за сроками окончания войны в Украине

Новина українською →
Москва, Вторник 24 мая 2022 11:44
В России заявили, что "не гонятся" за сроками окончания войны в Украине Фото: секретарь Совбеза России Николай Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия не гонится за сроками в войне против Украины. Она будет продолжаться пока поставленные российским президентом Владимиром Путиным цели будут выполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в интервью "АиФ.ru".

"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме", - сказал Патрушев.

Он также оценил "успешное завершение" войны против Украины для российской стороны.

"Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, потому что правда, в частности историческая, на нашей стороне. Не зря же генерал Скобелев в свое время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать с чувством сострадания. Сострадание, справедливость, достоинство - это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла", - добавил Патрушев.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отверг планы военно-политического руководства России подогнать завершение войны против Украины к определенной дате и добавил, что "темпы осуществления "операции" в Украине зависят от необходимости "минимизировать любые риски для гражданских и военнослужащих РФ".

При этом в ЦРУ считают, что президент РФ Владимир Путин готов к удвоению ставок в войне против Украины. Он не верит в проигрыш своей страны.

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