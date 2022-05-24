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У Росії заявили, що "не женуться" за термінами закінчення війни в Україні

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Москва, Вівторок 24 травня 2022 11:44
У Росії заявили, що "не женуться" за термінами закінчення війни в Україні Фото: секретар Радбезу Росії Микола Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія не женеться за термінами у війні проти України. Вона триватиме доки поставлені російським президентом Володимиром Путіним цілі будуть виконані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева в інтерв'ю "АиФ.ru".

"Ми не женемося за термінами. Нацизм потрібно або викорінити на 100%, або він підніме голову вже через кілька років, причому в ще потворнішій формі", - сказав Патрушев.

Також він, оцінив "успішне завершення" війни проти України для російської сторони.

"Усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані. Інакше й бути не може, бо правда, зокрема історична, на нашому боці. Не дарма ж генерал Скобелєв свого часу сказав, що тільки наша країна може дозволити собі таку розкіш, як воювати із почуттям співчуття. Співчуття, справедливість, гідність - це потужні об'єднавчі ідеї, які ми завжди ставили і ставитимемо на чільне місце", - додав Патрушев.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров відкинув плани військово-політичного керівництва Росії підігнати завершення війни проти України до певної дати та додав, що "темпи здійснення "операції" в Україні залежать від необхідності "мінімізувати будь-які ризики для цивільних і військовослужбовців РФ".

При цьому в ЦРУ вважають, що президент РФ Володимир Путін готовий до подвоєння ставок у війні проти України. Він не вірить у програш своєї країни.

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