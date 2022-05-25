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В России заявили о намерениях отправить защитников Мариуполя под "трибунал"

Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерия Полищук

Россия намерена отправить от "трибунал" защитников Мариуполя и "Азовстали". Его планируют организовать на территории "Донецкой народной республики".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание. Этим займется соответствующий трибунал. Его планируется организовать на территории "ДНР", - сказала она.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что защитников "Азовстали" могут обменять. Однако после того, как они предстанут перед судом.

Ранее в Госдуме России предложили запретить обмен военнослужащих из "Азова", которые вышли с мариупольского завода "Азовсталь" и сдались в российский плен. Украинская сторона отмечает, что сдача в плен с последующим обменом была единственным способом сохранить жизни бойцов.

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АзовстальМариупольМИД РФВойна России против Украины