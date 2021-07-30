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В России заявили, что Крым обеспечен водой на два года

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Симферополь, Пятница 30 июля 2021 14:57
В России заявили, что Крым обеспечен водой на два года Фото: российский вице-премьер Марат Хуснуллин (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Оккупированный Крым обеспечен питьевой водой по крайней мере на два года. Оккупационные власти утверждают, что нашли якобы достаточно подземных запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам российского вице-премьера Марата Хуснуллина, полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года благодаря поискам новых запасов под землей и снижению потерь в существующих сетях.

"За этот короткий промежуток - полгода - у нас 110 тысяч кубов воды в сутки, скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе - большие работы производятся по снижению потерь", - заявил он.

Он также добавил, что в ближайший месяц-два закончится строительство 14 объектов водоснабжения.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Крыму добыли первую партию воды со дна Азовского моря и отправили ее на анализ.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в требовании немедленного прекращения водной блокады Крыма со стороны Украины.

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Российская Федерация Крым Водоснабжение
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