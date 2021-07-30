В России заявили, что Крым обеспечен водой на два года
Оккупированный Крым обеспечен питьевой водой по крайней мере на два года. Оккупационные власти утверждают, что нашли якобы достаточно подземных запасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По словам российского вице-премьера Марата Хуснуллина, полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года благодаря поискам новых запасов под землей и снижению потерь в существующих сетях.
"За этот короткий промежуток - полгода - у нас 110 тысяч кубов воды в сутки, скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе - большие работы производятся по снижению потерь", - заявил он.
Он также добавил, что в ближайший месяц-два закончится строительство 14 объектов водоснабжения.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Крыму добыли первую партию воды со дна Азовского моря и отправили ее на анализ.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в требовании немедленного прекращения водной блокады Крыма со стороны Украины.