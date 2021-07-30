Оккупанты в Крыму добыли первую партию воды со дна Азовского моря
Фото: российский вице-премьер Марат Хуснуллин (kremlin ru)
Оккупационные власти в Крыму добыли первую партию питьевой воды со дна Азовского моря. Образцы направили на проверку в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По словам российского вице-премьера Марата Хуснуллина, воду проверят на качество в специализированной лаборатории.
"Мы точно нашли воду на глубине 100 метров... Вода там точно есть, другой вопрос - качество", - добавил он.
Напомним, еще в мае российское научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска пресной воды для оккупированного Крыма. Предполагается, что под морем могут быть древние русла рек Дон и Кубань.