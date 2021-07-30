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Оккупанты в Крыму добыли первую партию воды со дна Азовского моря

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Симферополь, Пятница 30 июля 2021 14:28
Оккупанты в Крыму добыли первую партию воды со дна Азовского моря Фото: российский вице-премьер Марат Хуснуллин (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Оккупационные власти в Крыму добыли первую партию питьевой воды со дна Азовского моря. Образцы направили на проверку в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам российского вице-премьера Марата Хуснуллина, воду проверят на качество в специализированной лаборатории.

"Мы точно нашли воду на глубине 100 метров... Вода там точно есть, другой вопрос - качество", - добавил он.

Напомним, еще в мае российское научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска пресной воды для оккупированного Крыма. Предполагается, что под морем могут быть древние русла рек Дон и Кубань.

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Крым Азовское море Водоснабжение
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