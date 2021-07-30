У Росії заявили, що Крим забезпечено водою на два роки
Окупований Крим забезпечено питною водою принаймні на два роки. Окупаційна влада стверджує, що знайшла нібито достатньо підземних запасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За словами російського віце-прем'єра Марата Хуснулліна, півострів забезпечено питною водою на найближчі два роки завдяки пошукам нових запасів під землею і зниженню втрат в існуючих мережах.
"За цей короткий проміжок - півроку - у нас 110 тисяч кубів води на добу, свердловини розбурені, обв'язані, вода подана в мережу, це вже гостроту зняло. Друге - великі роботи проводяться по зниженню втрат", - заявив він.
Він також додав, що в найближчий місяць-два закінчиться будівництво 14 об'єктів водопостачання.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти в Криму видобули першу партію води з дна Азовського моря та відправили її на аналіз.
Раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив Росії у вимозі негайного припинення водної блокади Криму з боку України.