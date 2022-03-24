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В России заявили о якобы взятии Изюма. В Харьковской ОВА назвали это фейком

Фото: РФ распространяет фейк о "взятии" Изюма (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве обороны РФ заявили, что якобы взяли под контроль город Изюм. В Харьковской ОВА назвали эту информацию фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс и руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что якобы российские оккупанты утром 24 марта зашли в Изюм и взяли город под контроль.

Однако Синегубов назвал это заявление фейковым и отметил, что Изюм остается украинским городом.

"Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как врать о якобы "победах". Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов... Наши Вооруженные Силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы делает попытки приблизиться к городу", - говорится в сообщении.

Руководитель ОВА добавил, что возле Изюма концентрируются российские войска, однако они не продвигаются вперед.

Раньше Олег Синегубов сообщал, что вчера российские оккупанты обстреляли центр Харькова. Армия РФ запустила ракеты "Калибр" с моря.

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