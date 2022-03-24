В Росії заявили про нібито взяття Ізюму. В Харківській ОВА назвали це фейком

Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що ніби російські окупанти зранку 24 березня зайшли в Ізюм та взяли місто під контроль.

Проте Синєгубов назвав цю заяву фейковою і зазначив, що Ізюм залишається українським містом.

"Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів... Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста", - йдеться у повідомленні.

Керівник ОВА додав, що біля Ізюму концентруються російські війська, проте вони не просуваються вперед.