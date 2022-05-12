В России заявили, что хотят избежать прямого столкновения с НАТО. Но "готовы дать ответ"

Россия хочет избежать прямого столкновения с НАТО. Однако в Кремле заявили, что "готовы дать ответ" той стране, которая вмешается в так называемую "спецоперацию" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости .

"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. В том числе, на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все", - заявил спикер Кремля.

При этом Песков в очередной раз пригрозил странам НАТО, которые помогают Украине противостоять России.

"Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть в Украину и влезть в специальную военную операцию", - добавил Песков.