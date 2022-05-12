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В России заявили, что хотят избежать прямого столкновения с НАТО. Но "готовы дать ответ"

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия хочет избежать прямого столкновения с НАТО. Однако в Кремле заявили, что "готовы дать ответ" той стране, которая вмешается в так называемую "спецоперацию" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.

"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. В том числе, на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все", - заявил спикер Кремля.

При этом Песков в очередной раз пригрозил странам НАТО, которые помогают Украине противостоять России.

"Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть в Украину и влезть в специальную военную операцию", - добавил Песков.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что конвои с иностранным оружием для Украины станут целью для России.

Также гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что РФ с помощью ядерного оружия может за полчаса "уничтожить" страны НАТО.

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