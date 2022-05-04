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Россия снова угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для ВСУ

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Москва, Среда 04 мая 2022 12:05
Россия снова угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для ВСУ Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В России в очередной раз угрожают уничтожать конвои с оружием, которое отправляют украинским военным из-за рубежа. На этот раз с таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, который прибыл на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских Вооруженных сил, рассматривается как законная цель для поражения", - сказал Шойгу.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков недавно пригрозил, что Москва будет пресекать попытки Запада замедлить так называемую военную "спецоперацию" в Украине и рассматривает грузы с оружием как "законные военные цели".

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