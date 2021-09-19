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У Росії заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО взяли участь у виборах до Держдуми

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Росія, Неділя 19 вересня 2021 18:13
У Росії заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО взяли участь у виборах до Держдуми Фото: у Росії заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО взяли участь у виборах до Держдуми (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Приблизно 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донбасу з російськими паспортами, проголосували дистанційно на виборах до Держдуми Російської Федерації. Про це заявив голова комісії РПЛ з міжнародного співробітництва в галузі прав людини Кирило Вишинський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, 150 тисяч - це приблизна кількість жителів ОРДЛО, які взяли участь у російських виборах. Цю цифру назвали в ЦВК станом на 15.45.

"Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно через те, що якась частина людей, що живуть в "ДНР" і "ЛНР" і отримали паспорти (Російської Федерації,- ред.), раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, але і за місцевих кандидатів. Але ось за тією інформацією, яку надає ЦВК, станом на 15:45 проголосувало понад 150 тисяч осіб. Повторюся, ця цифра дуже приблизна, показує, як дистанційно голосував Донбас", - заявив Вишинський.

Нагадаємо, що Україна вводить санкції за вибори до Держдуми, які проводяться в ОРДЛО і в Криму. Про це розповіли в РНБО.

Раніше повідомлялося, що жителів ОРДЛО звозили в Росію для участі у виборах. Для цього організували автобуси й видачу російських паспортів.

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