В России засекретят данные о семьях погибших на войне против Украины

Министерство обороны Российской Федерации решило засекретить данные о семьях военнослужащих, которые погибли на войне против Украины. Соответствующий проект уже опубликован на правительственном портале правовой информации.

Сообщается, что данные о погибших военных при проведении "спецопераций" являются государственной тайной еще с 2015 года, но льготы членам их семей оформляют чиновники районных администраций. Теперь же предлагается передать эти полномочия военкоматам, что сделает информацию о погибших военных еще более закрытой.

В частности, порядок оформления льгот в районных администрациях действует с 2013 года для членов семей погибших в Чечне, Сирии и других горячих точках. Но для родственников погибших на войне в Украине вводится особое правило.

В пояснительной записке о новых полномочиях военкоматов по выдаче удостоверений "члена семьи ветерана боевых действий" прямо указывается, что это нужно для того, чтобы ограничить круг лиц, которые имеют доступ к сведениям о членах семей военных, погибших на территории Украины.