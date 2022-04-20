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В России засекретят данные о семьях погибших на войне против Украины

Фото: информация о погибших российских военных станет еще более тайной (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Министерство обороны Российской Федерации решило засекретить данные о семьях военнослужащих, которые погибли на войне против Украины. Соответствующий проект уже опубликован на правительственном портале правовой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русскую службу BBC".

Сообщается, что данные о погибших военных при проведении "спецопераций" являются государственной тайной еще с 2015 года, но льготы членам их семей оформляют чиновники районных администраций. Теперь же предлагается передать эти полномочия военкоматам, что сделает информацию о погибших военных еще более закрытой.

В частности, порядок оформления льгот в районных администрациях действует с 2013 года для членов семей погибших в Чечне, Сирии и других горячих точках. Но для родственников погибших на войне в Украине вводится особое правило.

В пояснительной записке о новых полномочиях военкоматов по выдаче удостоверений "члена семьи ветерана боевых действий" прямо указывается, что это нужно для того, чтобы ограничить круг лиц, которые имеют доступ к сведениям о членах семей военных, погибших на территории Украины.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения погибли около 20 900 российских военных.

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Война России против Украины