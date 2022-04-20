У Росії засекретять дані про сім'ї загиблих на війні проти України

Міністерство оборони Російської Федерації вирішило засекретити дані про сім'ї військовослужбовців, які загинули на війні проти України. Відповідний проект вже опубліковано на урядовому порталі правової інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російську службу BBC" .

Повідомляється, що дані про загиблих військових при проведенні "спецоперацій" є державною таємницею ще з 2015 року, але пільги членам їх сімей оформляють чиновники районних адміністрацій. Тепер же пропонується передати ці повноваження військкоматам, що зробить інформацію про загиблих військових ще більш закритою.

Зокрема, порядок оформлення пільг у районних адміністраціях діє з 2013 року для членів сімей загиблих у Чечні, Сирії та інших гарячих точках. Але для родичів загиблих на війні в Україні вводиться особливе правило.

У пояснювальній записці про нові повноваження військкоматів з видачі посвідчень "члена сім'ї ветерана бойових дій" прямо вказується, що це треба для того, щоб обмежити коло осіб, які мають доступ до відомостей про членів сімей військових, загиблих на території України.