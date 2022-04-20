RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії засекретять дані про сім'ї загиблих на війні проти України

Фото: інформація про загиблих російських військових стане ще більш таємною (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство оборони Російської Федерації вирішило засекретити дані про сім'ї військовослужбовців, які загинули на війні проти України. Відповідний проект вже опубліковано на урядовому порталі правової інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російську службу BBC".

Повідомляється, що дані про загиблих військових при проведенні "спецоперацій" є державною таємницею ще з 2015 року, але пільги членам їх сімей оформляють чиновники районних адміністрацій. Тепер же пропонується передати ці повноваження військкоматам, що зробить інформацію про загиблих військових ще більш закритою.

Зокрема, порядок оформлення пільг у районних адміністраціях діє з 2013 року для членів сімей загиблих у Чечні, Сирії та інших гарячих точках. Але для родичів загиблих на війні в Україні вводиться особливе правило.

У пояснювальній записці про нові повноваження військкоматів з видачі посвідчень "члена сім'ї ветерана бойових дій" прямо вказується, що це треба для того, щоб обмежити коло осіб, які мають доступ до відомостей про членів сімей військових, загиблих на території України.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення загинули близько 20 900 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України