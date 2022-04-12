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В России запугивают военных увольнениями для участия в войне против Украины, - ГУР

Новина українською →
Россия, Вторник 12 апреля 2022 15:12
В России запугивают военных увольнениями для участия в войне против Украины, - ГУР Фото: российских военных запугивают увольнениями (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Военное руководство России запугивает собственных солдат увольнениями. Таким образом Российская Федерация хочет мотивировать их на участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что военнослужащие РФ из 47 танковой дивизии, которые уже были привлечены к войне на территории Украины, не получили обещанных надбавок, кроме 2% к окладу за "учения". При этом статус "ветерана" получить могут только раненые, имеющие подтверждение из госпиталя.

"Военные бомбардируют командование обращениями относительно доплат и получения статуса, но все они игнорируются. Как следствие, военнослужащие не имеют ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Россию начали приходить тела погибших, что тоже служит неким антистимулом. Чтобы не сеять панику, командование отдало приказ транспортировать их небольшими партиями.

Чтобы предотвратить массовые увольнения, в контракт о военной службе решили добавить пункт о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.

Напомним, что, по данным разведки, военное руководство РФ агитирует раненых солдат снова вернуться в Украину.

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