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В Росії залякують військових звільненнями для участі у війні проти України, - ГУР

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Росія, Вівторок 12 квітня 2022 15:12
В Росії залякують військових звільненнями для участі у війні проти України, - ГУР Фото: російських військових залякують звільненями (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Військове керівництво Росії залякує власних солдатів звільненнями. Таким чином Російська Федерація хоче мотивувати їх на участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що військовослужбовці РФ з 47 танкової дивізії, що вже були залучені до війни на території України, не отримали обіцяних надбавок, крім 2% до окладу за "навчання". При цьому статус "ветерана" отримати можуть лише поранені, які мають підтвердження зі шпиталю.

"Військові бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються. Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до Росії почали приходити тіла загиблих, що теж слугує певним антистимулом. Щоб не сіяти паніку, командування віддало наказ транспортувати їх невеликими партіями.

Щоб запобігти масовим звільненням, до контракту про військову службу вирішили додати пункт про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення.

Нагадаємо, що, за даними розвідки, військове керівництво РФ агітує поранених солдатів знову повернутися в Україну.

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