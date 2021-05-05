В России запретили вывозить летом из страны гречку

Правительство России наложило временный запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого обрушенного (очищенного) зерна. Запрет буде действовать с 5 июня по 31 августа.

Об этом говорится в постановлении российского правительства, опубликованном 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

В российском правительстве объяснили инициативу тем, что в других странах возник повышенный спрос на гречиху, что может привести к росту цен в России.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи в 2021 году.

Напомним, Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, уже готовят проект соответствующего постановления. В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать.

Согласно прогнозу Национального банка Украины, подорожание продовольственных товаров на мировых товарных рынках станет одним из основных факторов роста цен в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что стоимость пасхальной корзины в 2021 году составила около 780 гривен. Это на 25,8% больше, чем в прошлом году.