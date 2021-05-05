Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь: на сколько может подорожать
Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, готовит проект соответствующего постановления.
Документы опубликованы на сайте ведомства.
В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать.
Таким образом, предлагается повысить минимальные розничные цены на:
- водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%
- виски, ром и джин - на 5,9%
- коньяк и бренди - на 5,5%
- винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8,2 до 34,2%
- цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменяются
Напомним, согласно прогнозу Национального банка Украины, подорожание продовольственных товаров на мировых товарных рынках станет одним из основных факторов роста цен в Украине.
Ранее РБК-Украина писало, что стоимость пасхальной корзины в 2021 году составила около 780 гривен. Это на 25,8% больше, чем в прошлом году.