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Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь: на сколько может подорожать

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 12:55
Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь: на сколько может подорожать Фото: цены на алкоголь в Украине могут вырасти (Alexander Aksakov/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, готовит проект соответствующего постановления.

Документы опубликованы на сайте ведомства.

В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать.

Таким образом, предлагается повысить минимальные розничные цены на:

  • водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%
  • виски, ром и джин - на 5,9%
  • коньяк и бренди - на 5,5%
  • винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8,2 до 34,2%
  • цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменяются

Напомним, согласно прогнозу Национального банка Украины, подорожание продовольственных товаров на мировых товарных рынках станет одним из основных факторов роста цен в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что стоимость пасхальной корзины в 2021 году составила около 780 гривен. Это на 25,8% больше, чем в прошлом году.

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