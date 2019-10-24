В России заочно арестовали украинца Кошовенко

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) заявил о заочном аресте украинца Владимира Кошовенко, которого подозревают в якобы нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СК РФ.

Как сообщили в российском ведомстве, 34-летний украинский гражданин Кошовенко был заочно арестован по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса РФ, а именно нападение на учреждение, пользующееся международной защитой. Речь идет о якобы нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, когда там проходила акция "Свободу Надежде Савченко".

Кроме того, накануне российские следователи установили причастность к нападению на российское посольство Ирмы Крат, которую также объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Напомним, что в сентябре СК РФ заочно предъявил Кошовенко обвинения в якобы нападении на российское посольство в Киеве во время акции в марте 2016 года. Следователи заявляли, что Кошовенко вместе с другими активистами напал на посольсво РФ, чем нарушил его работу.

Также РБК-Украина писало, что российский суд заочно арестовал активиста Сергея Гаврилова, который попросил о политическом убежище в Украине. Гаврилову заочно изменили меру пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу. Активист фигурирует в деле группы "Новое величие", которую в России признали экстремистской.