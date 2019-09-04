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В России обвинили еще одного украинца в нападении на посольство в Киеве

Новости » Политика    04.09.2019 - 14:08
В России обвинили еще одного украинца в нападении на посольство в Киеве
Фото: посольство России в Украине (УНИАН)

Кошовенко также обвиняют в надругательстве над российским флагом

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение украинцу Владимиру Кошовенко, принимавшему участие в акции под российским посольством в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Следкома РФ.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 360 УК РФ. В январе текущего года украинец был заочно арестован Басманным судом Москвыпо статье 329 УК РФ - надругательство над государственным флагом России.

По данным следствия, 6 марта 2016 года Кошовенко и другие активисты в ходе акции "Свободу Надежде Савченко" напал на посольство, что привело к нарушению его работы. Активисты использовали пиротехнику, сожгли российский флаг и повредили авто сотрудников посольства. Видео акции было выложено в YouTube.

Отметим, что в июне текущего года по тому же обвинению была заочно арестована украинка Ирма Карт.

Напомним, в 2016 году во время митингов в поддержку Надежды Савченко во Львове и Одессе активисты забросали яйцами генеральные консульства Российской Федерации. В частности, Владимир Парасюк, который тогда был нардепом, сорвал флаг со здания генерального консульства.

В октябре 2017 года главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации заочно арестовало четырех украинцев за нападения в период 2014-2016 гг. на российские дипломатические учреждения, расположенные на территории Украины.

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