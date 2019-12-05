В России заочно арестовали третьего украинца за якобы нападение на посольство в Киеве

Суд в России заочно арестовал гражданина Украины Романа Рагозина по уголовному делу из-за якобы нападения на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ.

Отмечается, что 34-летнему украинцу инкриминируется преступление по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).



"В ходе предварительного следствия установлено, что 6 марта 2016 года Рагозин с иными лицами активно участвовал в нападении на здание Посольства Российской Федерации в Киеве, в результате чего был грубо нарушен порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу Посольства России причинен значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время следствием проводится работа, направленная на установление всех лиц, причастных к "этим преступлениям".

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении бывшего народного депутата от Игоря Мосийчука из-за якобы нападения на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.

Напомним, в ночь на 17 сентября 2016 года группа неизвестных людей возле посольства РФ запускали по зданию петарды и фейерверки. Охраняющие посольство нацгвардейцы рассказали, что к зданию пришли около 20 человек, они поставили фейерверки и устроили "залп", после чего быстро ретировались.