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В России заключенных вербуют для отправки в Украину: выжившим обещают амнистию, - СМИ

Фото: Россия вербует заключенных для отправки на войну (unian.net)
Автор: Константин Широкун

В колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в добровольцы для отправки в Украину в составе ЧВК "Вагнера". Предполагается, что заключенные будут следовать в авангарде наступления и выявлять позиции украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".

За полгода службы добровольцу обещают выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать. Если он вернется живым. Заключенных будут оформлять якобы как на этап, до границы повезут под конвоем, как обычных заключенных.

Если заключенный в результате боевых действий погибнет, то представители ЧВК обещают выплатить семье 5 миллионов рублей. Но обещанных денег можно и не получить – никакими документами отправка на фронт подкрепляться не будет. Сообщается, что в колониях Санкт-Петербурга записаться захотели порядка 200 человек, но в итоге записали около 40, их даже на полиграфе проверяли.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные отказываются выполнять приказы руководства и хотят увольняться из армии.

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