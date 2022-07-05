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У Росії ув'язнених вербують для відправки в Україну: тим, хто вижив, обіцяють амністію, - ЗМІ

Фото: Росія вербує ув'язнених для відправки на війну (unian.net)
Автор: Константин Широкун

У колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в добровольці для відряджання в Україну у складі ПВК "Вагнера". Передбачається, що ув'язнені будуть слідувати в авангарді наступу і виявляти позиції української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важливі історії".

За пів року служби добровольцю обіцяють виплатити 200 тисяч рублів і амністувати. Якщо він повернеться живим. Ув'язнених оформлятимуть нібито як на етап, до кордону повезуть під конвоєм, як звичайних ув'язнених.

Якщо ув'язнений в результаті бойових дій загине, то представники ПВК обіцяють виплатити родині 5 мільйонів рублів. Але обіцяних грошей можна і не отримати – ніякими документами відряджання на фронт підкріплюватися не буде. Повідомляється, що в колоніях Санкт-Петербурга записатися захотіли близько 200 осіб, але в підсумку записали близько 40, їх навіть на поліграфі перевіряли.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові відмовляються виконувати накази керівництва і хочуть звільнятися з армії.

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