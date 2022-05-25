В России снова заговорили о Медведчуке: рассматривают ли его обмен

В российском МИДе оценили возможность обмена нардепа Виктора Медведчука. Там заявили, что такого варианта не рассматривают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Нет, не рассматривается, мы такой информации не имеем", - сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Что с Медведчуком?

Напомним, о задержании нардепа Виктора Медведчука стало известно вечером 12 апреля.

Он пытался бежать из страны. Почти через неделю после ареста он попросил президентов Украины и России обменять его на украинских военных, но тогда российская сторона отказалась.

Впоследствии в МВД пояснили, что сейчас ведутся активные переговоры об обмене Медведчука на бойцов из "Азовстали", поэтому задержан нардеп решил дать показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

После чего в России подтвердили намерения. Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Россия может "рассмотреть вопрос" обмена Медведчука на защитников Мариуполя, но уже вскоре он отказался от своих слов.

В Кремле же утверждают, что не рассматривают возможности обмена Медведчука на защитников Мариуполя, заявив, что это "разные категории".

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