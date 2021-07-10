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В России зафиксировали рекордное количество смертей от СОVID

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Россия, Суббота 10 июля 2021 14:58
В России зафиксировали рекордное количество смертей от СОVID Фото: в РФ новый рекорд по количеству летальные случаев из-за COVID за сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В России с начала пандемии зафиксировано рекордное количество смертей из-за коронавируса. За последние 24 часа в РФ погибли 752 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, всего с начала пандемии в Российской Федерации от коронавируса умерли 142 253 человека.

При этом суточный прирост новых больных коронавирусом в РФ составил 25 082 случая. Всего за все время пандемии в России зарегистрировано 5 млн 758 тыс. 300 случаев коронавирусной инфекции.

Сейчас в России болеют 433 210 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Московской области - 2 487 и в Санкт-Петербурге - 1 978 (и 102 смертельных случая).

Следует отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

Напомним, 7 июля сообщалось, что в Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания.

А 29 июня в РФ количество летальных случаев из-за коронавируса составляло 669 против 652 днем ​​ранее. Эти показатели также были максимальными с начала пандемии.

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