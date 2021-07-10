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У Росії зафіксували рекордну кількість смертей від СОVID

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Росія, Субота 10 липня 2021 14:58
У Росії зафіксували рекордну кількість смертей від СОVID Фото: в РФ новий рекорд за кількістю летальних випадків через COVID за добу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Росії з початку пандемії зафіксована рекордна кількість смертей через коронавірус. За останні 24 години у РФ загинули 752 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на федеральний оперативний штаб по боротьбі з інфекцією.

Таким чином, усього з початку пандемії у Російській Федерації від коронавірусу померли 142 253 особи.

При цьому добовий приріст нових хворих на коронавірус у РФ склав 25 082 випадки. Всього за весь час пандемії в Росії зареєстровано 5 млн 758 тис. 300 випадків коронавірусної інфекції.

Зараз у Росії хворіють 433 210 осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 зафіксована у Московській області - 2 487 і в Санкт-Петербурзі - 1 978 (і 102 смертельних випадки).

Слід зазначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що у Європі за приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія, Іспанія.

А 29 червня у РФ кількість летальних випадків через коронавірус становила 669 проти 652 днем раніше. Ці показники також були максимальними з початку пандемії.

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