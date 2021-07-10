У Росії зафіксували рекордну кількість смертей від СОVID

У Росії з початку пандемії зафіксована рекордна кількість смертей через коронавірус . За останні 24 години у РФ загинули 752 людини.

Таким чином, усього з початку пандемії у Російській Федерації від коронавірусу померли 142 253 особи.

При цьому добовий приріст нових хворих на коронавірус у РФ склав 25 082 випадки. Всього за весь час пандемії в Росії зареєстровано 5 млн 758 тис. 300 випадків коронавірусної інфекції.

Зараз у Росії хворіють 433 210 осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 зафіксована у Московській області - 2 487 і в Санкт-Петербурзі - 1 978 (і 102 смертельних випадки).

Слід зазначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.