UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России задумали конфисковать имущество на оккупированных территориях Украины

Фото: в России заговорили о конфискации имущества на оккупированных территориях (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В России задумались о конфискации имущества на оккупированных территориях Украины. Этот вопрос хотят обсудить на уровне правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского сенатор Андрея Клишаса в Telegram.

Он заявил, что конфискацию украинского имущества нужно узаконить. Она якобы станет "ответной мерой".

"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины", - написал он.

При этом российский чиновник отметил, что этот вопрос нужно "предметно" обсудить с правительством РФ осенью.

Напомним, что Украина готовится конфисковать почти тысячу принадлежащих России объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКонфискация имуществаОккупированные территории