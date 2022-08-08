В России задумали конфисковать имущество на оккупированных территориях Украины

В России задумались о конфискации имущества на оккупированных территориях Украины. Этот вопрос хотят обсудить на уровне правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского сенатор Андрея Клишаса в Telegram.
Он заявил, что конфискацию украинского имущества нужно узаконить. Она якобы станет "ответной мерой".
"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины", - написал он.
При этом российский чиновник отметил, что этот вопрос нужно "предметно" обсудить с правительством РФ осенью.
Напомним, что Украина готовится конфисковать почти тысячу принадлежащих России объектов.
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