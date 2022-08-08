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У Росії задумали конфіскувати майно на окупованих територіях України

Фото: у Росії заговорили про конфіскацію майна на окупованих територіях (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії задумалися про конфіскацію майна на окупованих територіях України. Це питання хочуть обговорити на рівні уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського сенатора Андрія Клішаса в Telegram.

Він заявив, що конфіскацію українського майна потрібно узаконити. Вона нібито стане "відповідною мірою".

"Нам необхідна ясна правова основа для конфіскації (в якості відповідного заходу) іноземної власності, зокрема української в Росії і на звільнених територіях України", - написав він.

При цьому російський чиновник зазначив, що це питання потрібно "предметно" обговорити з урядом РФ восени.

Нагадаємо, що Україна готується конфіскувати майже тисячу об'єктів, що належать Росії.

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Російська ФедераціяКонфіскація майнаОкуповані території