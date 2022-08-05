Кабмин конфискует почти тысячу принадлежащих России объектов: что известно

Украина готовится к конфискации около тысячи объектов, принадлежащих России. Кабмин сегодня одобрит соответствующий проект указа президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня Кабмин утвердит указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций - это корпоративные права, 824 позиции - имущество, - рассказал он. - Перечень объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов".

По его словам, все имущество разделено на три категории.

"Первая категория - это имущество, принадлежащее российскому государству. Вторая категория - это активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России. Третья категория - это активы российских банков".