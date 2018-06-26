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У Росії затримали українця за звинуваченням у шпигунстві і спробі контрабанди

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 18:18
Ілюстративне фото (wikimedia.org)
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Громадянин України був затриманий в Нижньому Новгород 10 квітня 2018 року співробітниками ФСБ Росії

Слідчі органи Росії висунули "звинувачення" в спробі контрабанди та шпигунстві громадянину України Ігореві Кияшко. Про це повідомив адвокат Євген Губін, що представляє інтереси обвинуваченого, передає "Интерфакс".

"За версією слідства, Кияшко приїхав в Нижегородську область, щоб придбати робочі лопатки, що входять в комплектацію авіаційних двигунів типу РД-33 військових літаків типу Міг-29. Перед цим він списався з місцевим жителем, який пообіцяв передати йому 42 вищевказані лопатки за винагороду у 46,2 тис. доларів", - повідомив Губін.

Зазначимо, що громадянин України був затриманий 10 квітня 2018 року співробітниками ФСБ Росії в одному з нижегородських готелів після отримання товару і передачі винагороди.

За словами адвоката, слідство розцінило дії Кияшко як спробу контрабанди лопаток на територію України. Йому було пред'явлено звинувачення в приготуванні до незаконного переміщення устаткування, яке може бути використане при створенні іншої військової техніки (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1). Крім того, слідчі запідозрили Кияшко в шпигунстві. На їхню думку, Кияшко намагався придбати копії технічної документації по багатофункціональній радіолокаційній станції, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400.

Також адвоката додав, що Кияшко категорично заперечує свою причетність до скоєння даного злочину. Українець в даний момент міститься в нижегородському СІЗО.

Нагадаємо, раніше регіональний суд у Кошице (Словаччина) прийняв рішення про арешт затриманого за підозрою в тероризмі українця.

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Теги публікації: Російська Федерація, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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