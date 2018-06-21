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В Словакии арестовали подозреваемого в терроризме украинца

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 14:06
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/policiaslovakia)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/policiaslovakia)

Украинца задержали по запросу Киева

Региональный суд в Кошице (Словакия) принял решение об аресте задержанного по подозрению в терроризме украинца. Об этом сообщает местное издание Teraz.

Сообщается, что арестованный обжалует решение суда. Отметим, в СМИ он фигурирует как Владимир Г. Также известно, что он на протяжении двух лет проживал в Кошице с венгерским паспортом, выданным на подставное имя.

В местной прокуратуре отметили, что арестованный в 2014-2015 годах вместе с сообщниками в Украине организовали преступную группу и совершили ряд особо тяжких преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии задержали подозреваемого в терроризме украинца. Он находился в международном розыске, предполагается, что в прошлом он принимал участие в нападениях на украинских силовиков. Кроме того, ему инкриминируют нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийством, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другие преступления.

 

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Теги публикации: Словакия, украинец, Терроризм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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