В Словакии арестовали подозреваемого в терроризме украинца

Украинца задержали по запросу Киева

Региональный суд в Кошице (Словакия) принял решение об аресте задержанного по подозрению в терроризме украинца. Об этом сообщает местное издание Teraz.

Сообщается, что арестованный обжалует решение суда. Отметим, в СМИ он фигурирует как Владимир Г. Также известно, что он на протяжении двух лет проживал в Кошице с венгерским паспортом, выданным на подставное имя.

В местной прокуратуре отметили, что арестованный в 2014-2015 годах вместе с сообщниками в Украине организовали преступную группу и совершили ряд особо тяжких преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии задержали подозреваемого в терроризме украинца. Он находился в международном розыске, предполагается, что в прошлом он принимал участие в нападениях на украинских силовиков. Кроме того, ему инкриминируют нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийством, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другие преступления.