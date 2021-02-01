В России задержали рекордное число участников протестов, - правозащитники

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в городах России 31 января, превысило 5 тыс. человек. Среди них более 80 журналистов.

Об этом сообщает правозащитная организация "ОВД-Инфо".

К 2:40 по Киеву задержан 5135 человек - это рекорд для протестных акций, проходивших в России. МВД РФ данные о задержанных официально не объявляло.

На прошлой акции 23 января число задержанных превысило 4 тыс. человек. Тогда в "ОВД-Инфо" заявили, что этот показатель стал "абсолютным рекордом" за всю историю подобных измерений. Власти официальные данные не предоставили.

Напомним РБК-Украина писало, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в России завершились акции в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО после возвращения из Германии.

Как и в прошлую субботу, полиция жестко задерживала участников акций, на которые не выдавали разрешение московские власти из-за карантина в России. Большинству задержанных инкриминируют нарушение карантинных мер.