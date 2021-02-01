У Росії затримали рекордну кількість учасників протестів, - правозахисники

Загальне число затриманих на акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які пройшли в містах Росії 31 січня, перевищила 5 тис. осіб. Серед них понад 80 журналістів.

Про це повідомляє правозахисна організація "ОВД-Инфо".

Станом на 2:40 за Києвом затримано 5135 осіб - це рекорд для протестних акцій, які проходили в Росії. МВС РФ дані про затриманих офіційно не оголошував.

На минулій акції 23 січня число затриманих перевищила 4 тис. осіб. Тоді в "ОВД-Інфо" заявили, що цей показник став "абсолютним рекордом" за всю історію подібних вимірювань. Влада офіційні дані не надала.

Нагадаємо РБК-Україна писало, що поліція відпустила Юлію Навальную. Дружину політика відпустили під зобов'язання з'явитися до суду 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що в Росії завершилися акції на підтримку Олексія Навального, який перебуває в СІЗО після повернення з Німеччини.

Як і минулої суботи, поліція жорстко затримувала учасників акцій, на які не видавала дозвіл московська влада через карантин у Росії. Більшості затриманих інкримінують порушення карантинних заходів.