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В России задержали хакеров по запросу США. Один из них взломал Colonial Pipeline

Автор: Артур Родивилов

В России задержали участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег. Один из них причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома.

Хакеры были задержаны ФСБ по запросу США в рамках договоренностей по кибербезопасности.

"Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан в пятницу, несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной. Мы стремимся к тому, чтобы те, кто совершает атаки на американцев с помощью вирусов-вымогателей, предстали перед судом", - заявила она.

По ее словам, американские власти надеются, что задержанные участники группировки хакеров предстанут перед правосудием.

"Мы ожидаем, что Россия будет преследовать в судебном порядке в рамках своей собственной системы этих преступников за те данные, которые они создали, за то, что они это сделали - таковы наши ожидания. И мы ожидаем, что они предстанут перед судом", - добавила представитель администрации.

Напомним, 8 мая компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием DarkSide.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что для возобновления работы Colonial Pipeline США заплатили хакерам 5 млн долларов в криптовалюте.

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Кибератака