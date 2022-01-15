У Росії затримали хакерів за запитом США. Один з них зламав Colonial Pipeline

У Росії затримали учасників групи хакерів REvil, що розсилали віруси для вимагання грошей. Один з них причетний до злому американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Білого дому.
Хакери були затримані ФСБ за запитом США в рамках домовленостей з кібербезпеки.
"Ми вважаємо, що один з тих, хто був затриманий в п'ятницю, несе відповідальність за атаку на Colonial Pipeline минулої весни. Ми прагнемо до того, щоб ті, хто здійснює атаки на американців за допомогою вірусів-вимагачів, постали перед судом", - заявила вона.
За її словами, американська влада сподівається, що затримані учасники угруповання хакерів постануть перед правосуддям.
"Ми очікуємо, що Росія буде переслідувати в судовому порядку в рамках своєї власної системи цих злочинців за ті дані, які вони створили, за те, що вони це зробили - такі наші очікування. І ми очікуємо, що вони постануть перед судом", - додала представник адміністрації.
Нагадаємо, 8 травня компанія Colonial Pipeline заявила, що потрапила під хакерську атаку, тому змушена відключити частину своїх систем. Причетною до кібератаки вважають групу хакерів під назвою DarkSide.
Агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела писало, що для відновлення роботи Colonial pipeline США заплатили хакерам 5 млн доларів у криптовалюті.