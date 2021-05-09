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В России на три дня пропал бывший главврач больницы Навального. Его нашли живым

Новина українською → Омск, Воскресенье 09 мая 2021 22:56
В России на три дня пропал бывший главврач больницы Навального. Его нашли живым Фото: министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский (omskportal.ru)
Автор: РБК-Украина

Под Омском (Российская Федерация) на три дня пропал Александр Мураховский - нынешний региональный министр здравоохранения и бывший главврач больницы, которая госпитализировала оппозиционера Алексея Навального после отравления. Его нашли живым.

Об этом пишет издание "Открытие медиа".

Сообщается, что информация об исчезновении Мураховского появилась только сегодня. Он еще 7 мая уехал в лес на квадроцикле и пропал без вести. Поиски проходили при участии полиции, МЧС, местных жителей и волонтеров. Позже стало известно, что квадроцикл Мураховского нашли.

Ближе к сегодняшнему вечеру представитель поискового отряда "Лиза Алерт" сообщил, что Мураховский найден живым.

Он получил пост министра в ноябре 2020 года, до этого он был главврачом БСМП-1 Омска, где лечили после отравления Алексея Навального.

Напомним, в августе 2020 года из-за отравления Алексея Навального в Омске экстренно посадили самолет с политиком, после чего его госпитализировали. Местные медики не подтверждали отравление химическим ядом, но через несколько дней оппозиционера удалось вывезти на лечение в Германию. По возвращению в Россию в январе 2021 года его взяли под стражу и приговорили к тюремному заключению, поскольку он якобы нарушил условия условного срока.

Весной Навальный в тюрьме объявил голодовку из-за недопуска гражданского врача, но во второй половине апреля прекратил ее.

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