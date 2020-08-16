В России задержали 15 футбольных фанатов за кричалки "Жыве Беларусь"

Фото: флаг Беларуси (Tyt.by)

Фанаты выразили поддержу Беларуси во время матча

После матча второго тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Тамбовом" задержали по меньшей мере 15 болельщиков армейской команды. Матч происходил в Москве.

Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Леонид Соловьев заявил, что к нему за помощью обратились не менее 15 человек.

"Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)", - объяснил адвокат.

По этой статье задержанным грозит штраф, а также временный запрет посещать стадионы.



Причиной задержания стало то, что фанаты ЦСКА начали выкрикивать "Жыве Беларусь" после того, как белорусский нападающий команды Илья Шкурин забил второй гол в ворота "Тамбова".

"В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков", - сказал адвокат.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Минске за два дня арестовали более тысячи демонстрантов.